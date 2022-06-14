Petrol
122.04
-0.17%
Euro
18.028
0.20%
Dolar
17.2779
0.09%
Altın
1.006
-0.30%
Borsa
2509
-0.05%
Bitcoin
391.859
-5.92%
BTXN Coin
9.01
9.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Kayseri'de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu

    Kayseri Yeşilhisar'da etkili olan sağanak sonrası küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan ve kurtarılan çobanın 100 koyunu ise öldü.
    • 14.06.2022 - 20:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

    Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve Mustafa Şahin (17) sağanak yağmura yakalandı.

    Çoban kurtarıldı

    Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü.

    100 koyun telef oldu

    DHA'nın haberine göre, selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak öldü. Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı.

    Kayseri de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu #1

    Kayseri de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu #2

    Kayseri de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu #3

    Kayseri de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu #4

    Kayseri de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Gümüşhane'de şiddetli yağış nedeniyle caddeler göl oldu
    3. Sayfa

    Gümüşhane'de şiddetli yağış nedeniyle caddeler göl oldu

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20'lik alırım
    Magazin

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20'lik alırım

    Görüş Bildir