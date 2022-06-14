Kayseri'de sele kapılan çoban kurtarılırken, 100 koyun telef oldu

Kayseri Yeşilhisar'da etkili olan sağanak sonrası küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan ve kurtarılan çobanın 100 koyunu ise öldü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve Mustafa Şahin (17) sağanak yağmura yakalandı.

Çoban kurtarıldı

Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü.

100 koyun telef oldu

DHA'nın haberine göre, selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak öldü. Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı.

















