Kayseri'de söndürülmeyen mangal evi kül etti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde söndürülmeyen mangaldan çıkan yangın, müstakil evi küle döndürdü.

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İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Adıyaman Sokak üzerinde bulunan müstakil evde söndürülmeyen mangaldan dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde maddi zarar meydana geldi

Polis ekipleri de büyük çapta maddi zararın oluştuğu evde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)