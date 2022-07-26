Kayseri'de sucuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı

Kayseri'de sucuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı

Kayseri'de sucuk imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 11'inci Cadde'deki sucuk imalatı yapan fabrikada meydana gelen olayda, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden 4 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Fabrika çalışanlarına ambulansta müdahale edildi.

Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.













