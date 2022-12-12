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    Kayseri’de tandıra düşen kadın, 25 gün sonra öldü

    Ekmek pişirdiği tandıra düşüp, ağır yaralanan 65 yaşındaki kadın, 25 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 12.12.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:29
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    Kayseri’de tandıra düşen kadın, 25 gün sonra öldü

    Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki evinde ekmek pişirmek isteyen 65 yaşındaki Hatice Tekkol, tandıra odun koyarak yaktı.

    Ekmekleri pişirdikten sonra tandırın içine tencere koymak isteyen Tekkol, dengesini kaybedince tandırın içine düştü.

    Yakınları tandırın içinden çıkardı

    Çığlık seslerini duyan yakınları, Tekkol'u tandırın içinden çıkardı.

    İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, vücudu yanan Tekkol'u, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kayseri’de tandıra düşen kadın, 25 gün sonra öldü #1

    25 gün dayanabildi

    DHA’nın haberine göre tedaviye alınan Tekkol, 25 gün sonra hayatını kaybetti.

    Otopsi sonrası Hatice Tekkol'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

    Tekkol'un cenazesi, Çiftlik Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

    Kayseri’de tandıra düşen kadın, 25 gün sonra öldü #2

    Kayseri’de tandıra düşen kadın, 25 gün sonra öldü #3


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