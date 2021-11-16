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    Kayseri'de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı

    Kayseri merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, mağdur vatandaşları kullanarak yüksek faizli borç para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:16
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    Kayseri'de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, tefecilik çetesini çökertti.

    MAĞDUR VATANDAŞLARI, YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRDILAR

    Kayseri ve çevre illerde, zor durumda bulunan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren çete, borçlandırdıkları vatandaşları mağdur etti.

    Vatandaşların üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçlarına haciz koydurarak icra takibi başlattıran çete, mağdur ettikleri vatandaşlardan borcunu ödemeyenleri alıkoyarak korkutup, tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldı.

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #1

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler, takip neticesinde tespit edilen M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.’yi yakalamak için hareket geçti. Kayseri ve Çorum’da operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ve geçmiş dönemde de birtakım olaylarda birlikte hareket ettikleri belirlenen 6 kişiyi, düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı.

    Ayrıca şüphelilerin, benzer şekilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri, tefecilik suçunun yanı sıra kişilerin içerisinde bulundukları zor durumdan faydalanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri de tespit edildi.

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #2

    ARAMALARDA POS CİHAZI VE SENETLER BULUNDU

    Öte yandan, ekipler tarafından şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #3

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #4

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #5

    Kayseri de vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi yakalandı #6

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