Kayseri'de tur otobüsü şarampole devrildi

Kayseri Bünyan'da şarampole devrilen tur otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen tur otobüsü Sivas-Kayseri karayolu Sultanhanı mevkinde şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Yolcular otobüs camı kırılarak tahliye edildi

Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

Çalışmalar sürüyor

Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.







