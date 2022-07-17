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    Kayseri'de tur otobüsü şarampole devrildi

    Kayseri Bünyan'da şarampole devrilen tur otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
    • 17.07.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 08:19
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    Kayseri'de tur otobüsü şarampole devrildi

    Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen tur otobüsü Sivas-Kayseri karayolu Sultanhanı mevkinde şarampole devrildi.

    Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

    Yolcular otobüs camı kırılarak tahliye edildi

    Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

    Çalışmalar sürüyor

    Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

    Kayseri de tur otobüsü şarampole devrildi #1

    Kayseri de tur otobüsü şarampole devrildi #2

    Kayseri de tur otobüsü şarampole devrildi #3

    Kayseri de tur otobüsü şarampole devrildi #4

    Kayseri de tur otobüsü şarampole devrildi #5


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