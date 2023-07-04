Kayseri'de zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı
İHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel olduğu öğrenilen M.Ö. (15), iddiaya göre üzerinde anahtarı unutulan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü kaçırdı.

4 kilometre boyunca otobüsü kullandı

Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu.

Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı

Zihinsel engelli genç gözaltına alındı

Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü.

Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.