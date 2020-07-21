Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini geri çevirdi

Bu cuma ibadete açılacak olan Ayasofya'da namaza davet edilenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de bulunuyor. Akşener daveti kabul ederken, Kılıçdaroğlu ise gelmeyeceğini söyledi.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz hazırlıkları sürüyor.

Dört bin kişi hacimli camide sosyal mesafe kuralına uyulacağından, ilk namazda içeriye bin kişi alınacak.

Gündemde olan diğer bir konu ise, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan Ayasofya'da namaza kimlerin davet edileceği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazına davetleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER'E DAVET

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri aramaya başladı.

Erbaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener'i arayarak Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti.

KILIÇDAROĞLU: GELMEYECEĞİM

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daveti kabul etmeyerek gelmeyeceğini söyledi.

Akşener ise Diyanet İşleri Başkanı'nın davetinden memnun kaldığını ifade edip, cuma günü Ayasofya'da olacağını bildirdi