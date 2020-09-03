Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin iktidara geldiğinde mucizelere imza atacağını söyledi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak iktidara geldiklerinde Türkiye'nin tüm sorunlarını çözüp mucizelere imza atacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomideki son durum, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ve erken seçim vardı.

CHP olarak iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde Türkiye'de mucizelere imza atacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZÜLÜR"

"Türkiye'nin tüm sorunları çözülür mü? Çözülür... Önümüzdeki seçimler önemlidir. Bu seçimlerin gerekçelerine biz halkımıza çok iyi anlatabilirsek, toplumun önemli kanaat önderleriyle konuşup, Türkiye buradan nasıl çıkabilir diye önlemleri alıp vatandaşı da ikna edersek çözülür. Ben şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum; 5 yıl içinde Türkiye bütün bu sorunlarını çözer.

"5 YIL İÇİNDE BÜYÜK MUCİZELERE İMZA ATARIZ"

5 yıl içinde devlet çok güçlü ve saygın bir hale gelir. 5 yıl içinde Japonya'dan tutun, Kanada Papua Yeni Gine'ye kadar Türkiye gerçekten de mucizeye büyük başarılara imza atar; ekonomik açıdan da sosyal açıdan da siyaset açısından da. Bunların hepsinin altyapısı var zaten. "





Kemal Kılıçdaroğlu: Biz gelince 5 yıl içinde mucizeler yaratacağız İZLE