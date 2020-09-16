Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu arasında FETÖ'cü şakası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ahmet Davutoğlu'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı şaka, Gelecek Partisi Lideri'ne kahkaha attırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin "hayırlı olsun" kapsamında olduğu öğrenilirken, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler de ele alındı.

FETÖ'CÜ ŞAKASI

Ziyarette CHP Liderinin “FETÖ’cülük” ile ilgili yaptığı bir şaka, Davutoğlu’na kahkaha attırdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında

iki lider arasında geçen “FETÖ’cülük” diyalogunu da şöyle aktardı:

Davutoğlu bir ara FETÖ ile mücadeleden söz ederken beraberindeki arkadaşlarını göstermiş. Kendisinin de Başbakanlığı döneminde koruma ekibini seçerken çok dikkat edip seçici olduğunu söylemiş.

BİR DE BİZİ FETÖ'CÜ YAPTILAR

“Bakın FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadele edenler bizimle beraber, diğerleri orada kaldı” dedikten sonra şöyle dedi;

“Bir de bizi FETÖ’cü yaptılar…”

BİZ VARKEN SİZE DÜŞMEZ

Bu aşamada Davutoğlu dahil, iki heyette bulunanlara kahkaha attıran Kılıçdaroğlu’nun şu cümlesi gelmiş:

“Biz varken size düşmez…”

Kılıçdaroğlu, kendilerinin de FETÖ ile suçlandığını anımsatmış, göreve geldiklerinde bu konuda bütün detayları ile araştırma yapılması gerektiğinin altını çizmiş.