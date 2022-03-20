Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerine baktığında vatandaşın hakkını koruyan ve adaletle yönetilen bir ülke görmekte zorlandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anıldığı panele katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden CHP lideri, İslam ülkeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinde adaleti görmekte zorlandığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerinin adaletini sorguladı - Video

"ADALETLE HÜKMEDİLEN BİR İSLAM ÜLKESİ GÖRMEKTE ZORLANIYORUZ"

"İslam'ın özünde yer alan çoğulculuğun gün geçtikçe azaldığı, Müslümanlar arasındaki kardeş kavgasının tüm çabalara rağmen sonlandırılmadığı gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Kimi grup ve yapıların kendi çıkarları doğrultusunda dini değerlerimizi istismar etmesine hep birlikte karşı durmalıyız. Bugün imrenerek bakacağımız, vatandaşlarının huzurunu, hakkını, hukukunu koruyan, adaletle hükmedilen bir İslam ülkesi görmekte zorlanıyoruz. Örneğin, dünyanın en büyük göçmen hareketliliği Müslüman ülkelerden Batı ülkelerine doğru yaşanıyor. Ege'nin, Akdeniz'in soğuk sularında hayatlarını kaybedenlerin büyük bir bölümü Müslüman kardeşlerimiz. Dünya silah sanayinin en önemli alıcıları arasında Müslüman ülkeler ilk sıralarda yer alıyor ve ne yazık ki çoğu yerde bu silahlar Müslüman kardeşlerimize yönelik kullanılıyor."





"YARGININ VE YARGI DAĞITANLARIN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI TOPLUMSAL ADALET İÇİN ZORUNLULUKTUR"

Elmalılı'nın adalet vurgusuna atıf yapan Kılıçdaroğlu, " 'Hak' diyoruz, 'hukuk' diyoruz, 'adalet' diyoruz. Peki, Elmalılı ne diyor? Elmalılı'nın kadılık makamına tayin edilecek kişinin hür olması şartına ilişkin önemli bir değerlendirmesi vardır. Elmalılı'nın kadıların hür olması şartına yaptığı özel vurgu, sadece köle ve köle sahibi arasındaki ilişkiye dair değildir. Elmalılı'nın vurgusu, kadıların, yani yargı makamında oturanların dış etkilere karşı koyacak niteliklere sahip olması şartını da kapsamaktadır. Bu hal ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargı dağıtanların bağımsızlığı ve tarafsızlığı toplumsal adalet ve huzurumuz için bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Kılıçdaroğlu, Elmalılı'nın "Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir." şeklinde Türkçeye aktardığı ayette de buyurulduğu üzere, devletin dininin "adalet" olduğunu ifade etti.

Devletin, işin ehline verildiği, işi ehline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adaletle hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olacağını, aksi halde ideal bir devlet yönetiminden söz edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu,"Eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Bardakoğlu'nun da ifade ettiği üzere, din açısından önemli olan adalettir. Hakkın, doğruluğun egemenliğidir. Bir ülkede zulüm, haksızlığın, eşitsizliğin, kayırmacılığın, keyfiliğin değil; hukukun üstünlüğü, açıklık, eşitlik ve şeffaflığın hakim olması vatandaşların onur ve haklarının korunması sadece beşeri değil aynı zamanda dini bir zorunluluktur." değerlendirmesini yaptı.

İSLAMİLİK ENDEKSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasının nasıl bir duruma sürüklendiğini de bir veriyle açıklamak isterim." diyerek, George Washington Üniversitesi'nden Şehrazat Rahman ve Hüseyin Askeri adlı iki bilim insanının 2015'ten bu yana düzenli olarak yürüttükleri İslamilik Endeksi adlı çalışmaya işaret etti.

Bu endekse adalet ve yönetim, ekonomi, yolsuzluklar, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi üst başlıklar çerçevesinde 150'ye yakın ülkenin İslami kriterlere uygunluklarına göre sıralandığını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"2020 yılı endeksine göre, İslam ülkeleri üzülerek ifade edeyim, en alt sıralarda bulunuyor ve her yıl biraz daha geriliyor. Bu endeks 2015'te ilk defa yayınlandığında Katar 39. sıradaydı. 40. sırada Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Malezya 43. sıradaydı. Türkiye ise 65. sırada bulunuyordu. Beşinci yılın sonunda yani endeksin 2020 yılı verileri İslam ülkeleri açısından hiç de iç açıcı değil. Malezya yine 43. sırada ancak Birleşik Arap Emirlikleri 47, Katar 51. sıraya gerilemiş durumda. 2015'te 65. sırada bulunan Türkiye ise 2020'de 100. sırada. Endeksin 2020 yılı sonuçları itibarıyla ilk 40 sırada hiçbir İslam ülkesi yer almıyor. İlk sırada ise Yeni Zelanda bulunuyor. İkinci sırada İsveç, üçüncü sırada Hollanda yer alıyor."



