Kemal Kılıçdaroğlu: Kayyumu kaldıracağım

Partisinin kurultayında konuşan CHP Lideri, bir sonraki seçimlerde dostlarla birlikte iktidar olacağını ve kayyumları kaldıracağını söyledi.

CHP'de dün kurultayda seçim heyecanı vardı...

Ankara Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyunu alarak altıncı kez Genel Başkan seçildi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI: HEDEF 2023

Kılıçdaroğlu seçim sonrası teşkkür konuşması gerçekleştirdi. Hedeflerinin 2023 seçimleri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu "2023'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız dedik. Hep beraber söyledik. Çok ama çok önemli vaatlerin altına imza attık. Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılmasını hep istemişlerdir. En önemli devrimlerin altına CHP imza atmıştır. Cumhuriyetin kuruluşu, 1946 yıllarda çok partili hayata geçilmesi, en geç 2023'de Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

DOSTLARLA BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ

Kurultay öncesi de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir sonraki seçimlerde iktidara yürüyeceğini belirterek "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Firavunların iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız. Her Firavun'un bir Musa'sı, her Nemrut'un bir İbrahim'i vardır. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiç kimseye kibir ve öfkeyle bakmayacağız. Hangi partiye oy verdin sorusunu sormayacağız, ne derdin var sorusunu soracağız. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'ne getireceğiz." ifadelerini kullandı.

KAYYUMU KALDIRACAĞIM

CHP Lideri konuşmasında kayyumlara da yer açarak "Kayyum uygulaması sonlanacak, seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınacaktır." dedi.



