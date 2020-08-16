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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu

    Joe Biden’ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle yeneceğiz” sözlerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Bu konuşma neden 7 ay sonra gündeme geldi" diyerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 15:49
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 15:49
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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu

    Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği ve görüntüleri internete yeni düşen mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tartışma yarattı.

    Biden’ın söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.

    Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak istediğini belirtti.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu #1

    KILIÇDAROĞLU, KONUŞMANIN NEDEN 7 AY SONRA YAYINLANDIĞINA TAKILDI

    Türkiye'de birçok muhalif kesim tarafından tepkiyle karşılanan konuşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

    CHP Lideri, Biden'ın açıklamalarından ziyade konuşmanın neden 7 ay sonra yayınlandığına takıldı.

    Kılıçdaroğlu açıklamasında “Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, “7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” sorularını yönelterek tepki gösterdi.

    Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz İZLE

    Biden'ın açıklamalarına muhalefetten benzer tepkiler HABERİ

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu #2

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