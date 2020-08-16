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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk Biden yorumu

Joe Biden’ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle yeneceğiz” sözlerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Bu konuşma neden 7 ay sonra gündeme geldi" diyerek tepki gösterdi.