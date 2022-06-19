Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ziyaret sinyali

İzmir'de Çiftçi Buluşması'nda 3 çiftçi kadının konuşmasına cevap veren Tarım ve Orman Bakanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı" dedi.

İzmir'de CHP Çiftçi Buluşması programı düzenlenmişti. Bu programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Programda 3 çiftçi kadın da konuşma yapmış, "Hayvancılık öldü. Biz yokuz artık","Bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim" gibi cümlelerle hükümete karşı eleştirilerini dile getirmişti.

Bu konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı resmi Twitter hesabından bu eleştirilere cevap vermişti.

"En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın"



Bakanlığın paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu da bakanlığa cevap olarak, "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" ifadelerinin yer aldığı karşı bir paylaşım yaptı.

Kapı kapı geziyor

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştireceği düşüncesini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de TÜİK, Et ve Süt Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve SADAT'ın kapısına dayanmıştı.



"İddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir"



Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de CHP Çiftçi Buluşması programında konuşan 3 çiftçi kadın hakkında yaptığı paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir." ifadelerini kullanmıştı.



"1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan varken şimdi 25 hayvanı var"

Açıklamada, buluşmada söz alan ilk konuşmacının, 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken, şu anda 25 hayvan bulunduğu bildirildi. Geçen yıl 4 bin 620 lira, bu yıl ise 655 lira olmak üzere toplam 5 bin 275 lira çiğ süt desteği aldığı belirtilen ilk konuşmacının yine geçen yıl 3 bin 109 lira, bu yıl ise 630 lira olmak üzere toplam 3 bin 739 lira buzağı desteği aldığı vurgulandı. İlk konuşmacı olan kadın çiftçiye, geçen yıl ve bu yıl toplam 9 bin 14 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi.





"Geçen yıl ve bu yıl toplam 23 bin 741 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldı"

Çiftçi buluşmasında söz alan ikinci konuşmacının , işletmesinin 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçtiği ve şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunduğu aktarıldı. Geçen yıl 12 bin 761 lira, bu yıl ise bin 442 lira olmak üzere toplam 14 bin 203 lira çiğ süt desteği alan ikinci konuşmacının, yine geçen yıl 7 bin 89 lira, bu yıl ise 2 bin 449 lira olmak üzere toplam 9 bin 538 lira buzağı desteği aldığı bildirildi. Öte yandan açıklamada, ikinci konuşmacıya geçen yıl ve bu yıl toplam 23 bin 741 lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığına işaret edildi.

"İşletmesi 2 kat büyüme gösterdi"

Etkinlikteki üçüncü konuşmacının, işletmesinin geçen yılın 10. ayında 28 küçükbaş hayvanla faaliyete geçtiği, şu anda ise 53 küçükbaş hayvan bulunduğu belirtildi. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almadığı, ancak neredeyse 2 kat büyüme gösterdiğine dikkat çekildi.



