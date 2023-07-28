Kemer’deki yanan alanlar havadan görüntülendi Pazartesi akşamı başlayan ve yaklaşık 5 gündür devam eden Kemer’deki orman yangını bugün kontrol altına alınırken, yangında 400 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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AA

Rekor sıcaklıklar, orman yangınlarına sebep oldu, ortaya kahreden görüntüler çıktı.

Ciğerlerimizi küle çeviren alevler, yaklaşık 5 gün önce Antalya’nın Kemer ilçesinden yükseldi.

Durum hemen yetkililere bildirilse de, rüzgarın da etkisiyle yangın alabildiğince yayıldı.

Canla başla mücadele...

Karadan ulaşımın zor sağlandığı bölgedeki yangına; gündüzleri 11 uçak, 22 helikopter, geceleri ise 5 gece görüşlü helikopterle müdahale edildi.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve ekipler de çalışmalara destek verdi.

Canla başla mücadele veren ekipler sayesinde bugün o yangın, kontrol altına alındı.

400 hektarlık alan yandı

90'ıncı saatte tamamen söndürülen yangın, yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden oldu.

Yanan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan görüntüledi.

Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

"Derin bir vadi içindeydi"

Yangının ilk anlarından itibaren bölgede bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Yazıcı, “24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan, kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık.” ifadesini kullandı.