Kaçak elektrik kullanmak yerine kendi elektriğini üreten Şırnaklı, tüm köyün elektriğini üretmeye talip oldu.

Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerin başında gelen Şırnak'ta, kaçak elektrik kullanmak yerine kendi kulanacağı elektriği üreten vatandaşın projesi beğeni topladı...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi.

HURDALARI DEĞERLENDİRDİ

Gökçe, yaptığı araştırma sonucu hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak geliştirdiği proje sayesinde elektrik üretmeyi başardı.

Gökçe'nin yaptığı çalışmayı yerinden görmek için Başaran köyüne gelen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi.

KÖYÜN ELEKTRİĞİNİ ÜRETMEYE TALİP

Gökçe, sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Kaymakam Pendik'e destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Gökçe, "Kaymakam Bey, yaptığım çalışmayı çok beğendi. Sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabilirim. Kışın elektrik gittiğinde de jeneratör yerine bu sistemi kullanıyoruz. Çok daha geniş projelerim var. Benim en çok düşündüğüm şey bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapmak. İş insanlarından destek bekliyorum" diye konuştu.

















