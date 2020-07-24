Sınıra askeri sevkiyat yapıldı

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Suriye sınırında bulunan Kilis'e askeri tırlar ile sevkiyat gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde Suriye sınrında olan ilimize askeri sevkiyat yapıldı.

Yapılan sevkiyatta, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacak olan askeri araçlar ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri tırlar üzerinde Kilis üzerinden karakollara gönderildi.

Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı VİDEO