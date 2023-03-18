Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar bardaktan boşanırcasına yağan doluyu kaydederek, "Gök yarıldı" yorumunda bulundu.

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.

Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü.

Ceviz büyüklüğünde yağdı

Yollar ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"Gök delindi"

Çok sayıda kazaya da neden olan dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.