Kira uyuşmazlığında 10 bin 46 dosya anlaşmayla sonuçlandı

DHA

Konut kiralarındaki fahiş artış, kentsel dönüşümden artan konut talebi ardından kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar yeni olaylarla gündeme geliyor.

Bu kapsamda artan sorunlar mahkemeye taşınarak dava dosyalarında artışa neden oldu.

Kira davalarındaki yığılmaya ve kiracı-ev sahibi çatışmasına nasıl işleyeceği merak konusu olurken bu kapsamda kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirildi.

Arabuluculuk dönemi

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda arabulucularda çözüm bulunuyor..

Eylül ayının başından itibaren ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarında ilk müracaatın arabuluculara yapılması zorunlu hale getirildi.

Kiracı ve ev sahipleri adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yaparak sorun mahkemeye gitmeden çözülüyor..

Bakan Tunç, rakam verdi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Adalet Sarayı'nın açılış törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculardaki dosyalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"10 bin 46 dosya anlaşmayla sonuçlandı"

Artan fiyat artışı nedeniyle kiracı- ev sahibi anlaşmazlıklarıyla ilgili "Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen ara bulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu ne demek; 20 bin ev sahibinin ve kiracının, adliye kapısına düşmemesi demek. 20 bin insan önemli." dedi.

"Kira hukukunda anlaşma oranının, anlaşmamadan yüksek olduğunu görüyoruz"

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz, ara buluculuk müessesesini daha da geliştiriyoruz. Bugüne kadar 2013 yılından bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlık, ara bulucuların önüne geldi. 3 milyon 124 bini anlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla yüzde 70 oranında bir anlaşma olduğunu görüyoruz. İhtiyari ara buluculuk da yüzde 99 başarı, ama zorunlu ara buluculuk dediğimiz dava açmadan önce ara bulucuya gitme zorunluluğu olan davalarda da yüzde 49'u, yani 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden çözümlenmesi demek en az 6 milyon insanın adliyeye düşmemesi demek. Dolayısıyla bundan sonra da 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında da arabuluculuk müessesesini başlattık.



Orada da başarı devam ediyor. Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen ara bulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu ne demek? 20 bin ev sahibinin ve kiracının, adliye kapısına düşmemesi demek. 20 bin insan önemli. 7 binin davaya intikal ettiğini görüyoruz. Burada da kira hukukunda da anlaşma oranının, anlaşmamadan yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme olduğunu belirtmek istiyorum.