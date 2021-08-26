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    Kırıkkale'de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı

    Kırıkkale'de koronavirüs testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirlerarası otobüsteki HES kodu sorgusunda yakalanırken, yaşlı çift 'Öteberimiz kokar' diyerek polislere dil döktü.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 02:21
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 02:37
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    Kırıkkale'de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı

    Tokat’tan İzmir’e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

    Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

    Otobüste seyahat eden T.Ç’nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G’nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.

    Kırıkkale'de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı-Video

    FİRMA 12 BİN 150 TL CEZA YEDİ

    Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50’şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #1

    "NE OLUR BIRAKIN, ÖTEBERİMİZ KOKAR"

    Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eşi K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #2

    PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #3

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #4

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #5

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #6

    Kırıkkale de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift, polise yalvardı #7

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