Kırıkkale Valisi'nden düğünlerde aşı çağrısı

Kırıkkale’de valilik, koronavirüs ile mücadele kapsamında sokak ve düğünlere giderek vatandaşları aşıya davet etti.

Türkiye'nin dört bir yanında aşı çağrılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği, korona vaka sayılarında artışın önüne geçebilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kentteki sokak ve salon düğünlerinde "aşı" çağrısı yapıldı. Düğün sahiplerine davetlilerin korona tedbirlerine uymaları istendi. Yapılan maske kontrollerinde bazı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Ayrıca, sokak düğünlerinde de silah kullanılmaması istendi.

"AŞILAR ÖNEMLİ"

Düğünlerde yapılan uyarıda, "Kıymetli vatandaşlarımız, yayılım hızı fazla olan Delta veryantı virüsüne karşı korumada aşı yaptırmayan kişilerin hızlıca birinci doz aşılarını yaptırması, tam koruma sağlanması için de ikinci ve üçüncü doz aşıların yaptırılması önem arz etmektedir. Salgın döneminde maske mesafe kurallarına tereddüt etmeden tedbirlere devam etmemiz, kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmamız gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Valilik, koronavirüs salgınına karşı Kırıkkale’de gerçekleştirilen toplam "aşı" sayısının 260 bin olduğunu ve 142 bin kişiye birinci doz, 98 bin kişiye de ikinci doz aşının uygulandığını belirtti.



