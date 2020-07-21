Kırıkkale'de 1997'deki patlamadan kalan anı: Yıkık minare

3 Temmuz 1997'de MKEK Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hasar gören caminin kırık minaresi, patlamada ölenlerin anısına yarım bırakıldı.

23 yıl önce, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

1'i işçi, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybettiği patlama, 3 Temmuz 1997 tarihinde MKEK yerleşkesi içerisinde bulunan mühimmat fabrikasının imla işletmesi bölümünde meydana gelmişti.

HASAR GÖREN YERLER ONARILDI

Patlamada, yerleşke içinde bulunan İmla Camii de hasar görürken, minarenin bir kısmı ise yıkıldı. Patlamanın ardından fabrika bünyesinde hasar gören alanlar yeniden yapıldı. Onarım çalışmaları kapsamında 250 kişilik cami de tadilattan geçirildi.

CAMİ MİNARESİ, PATLAMANIN ANISINA YARIM BIRAKILDI

Caminin, bir kısmı yıkılan minaresi ise ölenlerin anısına ve facianın unutulmaması için yarım bırakıldı. Yerleşke içinde yarım minareli camiyi görenler, 23 yıl önce kentin tamamında hissedilen patlamayı hatırlıyor.

"BU ŞEKİLDE ANI OLARAK KALDI"

Patlama olduğu dönemde fabrikada işçi olarak çalışan Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Murat Demirtaş, 3 Temmuz 1997 tarihinde mühimmat fabrikasının imla işletmesinde meydana gelen patlamanın üzerinden 23 yıl geçtiğini söyleyerek, "Sendika olarak, Kırıkkale halkı olarak patlamayı unutmadık, unutturmayacağız. Bu patlama esnasında, işçi arkadaşlarımızın namaz kıldığı camimiz zarar gördü, minaresinde bir çöküntü oluştu. O yılları unutmama adına caminin minaresinin tadilatı yapılmadı, bu şekilde anı olarak kaldı. Camide ibadet yapılıyor; ama minare hatıra olarak o şekilde kaldı. Patlamanın unutulmaması için yarım bırakıldı." dedi.









