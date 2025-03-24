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Kırıkkale'de annesiyle mesajlaşan dokturu darbetti

Kırıkkale'de annesiyle mesajlaşan dokturu darbetti Kırıkkale'de annesi ile mesajlaştığını öne sürdüğü doktor Yakup Ç.'yi darbeden E.K. ve arkadaşı O.İ. , polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözünden yaralanan doktor tedavi altına alındı.