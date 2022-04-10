Kırıkkale'de dereye düşen alkollü kişiyi itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de dengesini kaybederek dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 18.00 sularında Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Çoruhözü Deresinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, devriye görevi sırada Çoruhözü Deresine bir kişinin düştüğünü fark etti.

Alkollü şahıs düştüğü dereden kurtarıldı

Polis ekiplerinin durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye düşen İbrahim Coşkun, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Alkollü olduğu öğrenilen Coşkun, sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





