Kırıkkale'de gece saatlerinde gaz kokusu paniği yaşandı Kırıkkale'de gece yarısı şehri etkisi altına alan gaz kokusu vatandaşları korkuttu. Belediyeden yapılan açıklamada gaz kokusunun TÜPRAŞ rafinerisinden kaynaklandığı ifade edildi.

İHA

Kırıkkale'de gece saatlerinde şehir genelinde gaz kokusu hissedildi.

Vatandaşları rahatsız eden gaz kokusu rüzgarın da etkisiyle birçok mahalleye yayıldı.

Bazı vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Şehri etkisi altına alan kokuyla ilgili vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç yorumlarda, "Havaya uçacağız", "Nefes alamıyoruz", "İnşallah zehirlenmeyiz" gibi ifadeler kullandı.

Belediyeden açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Belediyesi de kokunun kaynağı ile ilgili açıklama yaptı.

Gaz kokusunun TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ndeki dolum tesislerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada rüzgarın da etkisiyle kokunun şehrin bazı bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)