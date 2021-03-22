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    Kırıkkale'de hırsızlar çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandı

    Kırıkkale'de bir bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları eşyaları satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 00:00
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    Kırıkkale'de hırsızlar çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandı

    Keskin ilçesi Büyükceceli köyü sınırlarındaki bir bağ evinden çeşitli bakır eşyalar ile tarım aletlerinin çalınması üzerine Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

    HURDACI OLARAK GİDİP HIRSIZLIK YAPTILAR

    Ekiplerin yaptığı araştırma ve soruşturmada, yaşanan hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Şüphelilerin, köye kısa süre önce hurdacı olarak gelen M.A. (25) ve C.E. (24) olduğu belirlendi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri aynı gün kent merkezinde ikinci el eşya alan bir işyerine satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada  Ayrıca şüphelilerden C.E.'nin geçtiğimiz yıllarda aynı köyde yaşanan çapa makinesi hırsızlığı olayının da faili olduğu belirlendi.Kırıkkale de hırsızlar çaldıkları eşyaları satarken suçüstü yakalandı #1

    Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler M.A. VE C.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

     

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