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    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 29.11.2022 - 00:08
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    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Kırklareli'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün ülkeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takip faaliyetine başladı.

    10 milyon 640 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

    Gerçekleşen takip sonucunda yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilogram 500 gram skunk maddesi, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi.

    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #1

    3 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberien göre, operasyonda örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3’ü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün arından Pınarhisar Adliyesi'ne götürüldü.

    Yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ile I.N.I. savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #2

    Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #3


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