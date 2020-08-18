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    Kırklareli'de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Lüleburgaz ilçesinde A.S.K., kavga ettiği arkadaşı Mustafa Korkmaz'ı, tabancayla vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 20:37
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    Kırklareli'de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

     

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Fatih Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında Mustafa Korkmaz'ın telefon satıcılığı yaptığı iş yerinde, Korkmaz ile arkadaşı A.S.K., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    SİLAHLA DÖNÜP ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, A.S.K. iş yerinden ayrıldı.

    Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen A.S.K. tabancasını çıkarıp, Korkmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Kormaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.S.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.S.K. ifadesinde, öldürdüğü Korkmaz'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti.

    Kırklareli de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

    Kırklareli de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü #2

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