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    Kırklareli'de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor

    Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Emin Tekke, "Atıktan Sanata Özel Çocuklar Projesi" kapsamında topladığı 15 bin plastik şişe kapağından 5 farklı Atatürk silüeti yaptı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 02:30
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    Kırklareli'de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor

    Kırklareli'nde otizmli öğrenci Emin Tekke, topladığı 15 bin plastik şişe kapağından Atatürk silüetleri yaptı.

    Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde yaşayan Tekke, eğitim gördüğü Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda başlatılan "Atıktan Sanata Özel Çocuklar Projesi" kapsamında 4 ay önce kapak toplamaya başladı.

    15 BİN ATIK KAPAK TOPLADI

    Tekke, topladığı 15 bin kapakla, görsel sanatlar öğretmenleri Nurcan Dilden ve Ebru Savaş gözetiminde 5 farklı Atatürk silüeti yaptı.

    Emin Tekke, bugüne kadar 15 bin atık kapak topladığını söyledi.

    Kırklareli de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor #1

    ATIK KAPAKLAR İLE ATATÜRK SİLÜETLERİ YAPTI

    Köyde neredeyse atık kapak bırakmadığını anlatan Tekke, kapaklarla mozaik tekniğiyle Atatürk silüet ve portreleri yaptığını belirtti.

    Kapaklarla çalışma yaparken kendini çok iyi hissettiğini anlatan Tekke, "Daha fazla silüet yapmak istiyorum." dedi.

    Kırklareli de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor #2

    "ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ GELİŞMELERİ GÖRDÜK"

    Öğretmen Ebru Savaş ise projeyle atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmayı ve otizmli öğrencilerin sanatla iç içe olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

    Atık kapaklarla mozaik sanatını kullanarak Atatürk silüetleri yaptıklarını anlatan Savaş, "Çalışmamız 4 ay sürdü. Geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Özellikle geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştüren öğrencilerimizin üzerindeki gelişmeleri gördük. Örneğin öğrencimiz Emin çok içine kapalıyken bugün kendini ifade edebilecek seviyeye geldi." diye konuştu.

    Öğretmen Nurcan Dilden ise otizmli çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, onların hayata daha güzel bakmasını sağlamak ve atığın sanata dönüştürülebileceğini göstermek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

    Kırklareli de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor #3

    Kırklareli de Otizmli Emin, atık kapaklar ile Atatürk portresi yapıyor #4


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