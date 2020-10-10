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    Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı

    Kırklareli'nde hırsızların üçüncü kez girdiği Kemal Canlı Camii'nin 7 alemi çalındı.
    • AA
    • 10.10.2020 - 09:45
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    Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı

    Kırklareli'nin merkez Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camii'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.

    7 ALEM ÇALINDI

    Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, AA muhabirine, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.

    ÇEŞMELER DE ÇALINMIŞTI

    Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

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