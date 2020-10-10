Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı
Kırklareli'nde hırsızların üçüncü kez girdiği Kemal Canlı Camii'nin 7 alemi çalındı.
- AA
- 10.10.2020 - 09:45
Kırklareli'nin merkez Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camii'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.
7 ALEM ÇALINDI
Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, AA muhabirine, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.
ÇEŞMELER DE ÇALINMIŞTI
Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.