Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'da yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yaptığı açıklamada,"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi." İfadelerine yer verdi.