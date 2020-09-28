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    Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

    Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'da yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 23:09
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 23:09
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    Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

    BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

    Bakanlıktan yaptığı açıklamada,"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi." İfadelerine yer verdi.

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