Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'da yakalandı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 23:09
- Güncelleme : 28.09.2020 - 23:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Bakanlıktan yaptığı açıklamada,"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi." İfadelerine yer verdi.