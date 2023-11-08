Kırşehir otomobil refüje çarptı: 1 ölü Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Kırşehir-Ankara karayolunun 57'nci kilometresi Kaman Çevreyolunda, Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Sürücü yaşamını yitirdi

Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuzhan Yücel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)