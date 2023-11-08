Kırşehir otomobil refüje çarptı: 1 ölü

İHA
Kırşehir-Ankara karayolunun 57'nci kilometresi Kaman Çevreyolunda, Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.
Sürücü yaşamını yitirdi
Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Oğuzhan Yücel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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