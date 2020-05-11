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- Kırşehir'de işçileri taşıyan minibüsü devrildi: 10 yaralı
Kırşehir'de işçileri taşıyan minibüsü devrildi: 10 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 11.05.2020 - 16:02
Kırşehir'de Özbağ beldesi yakınlarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan K.A. idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada sürücü K.A. ile aynı ailedeki işçiler; E.A., H.A., Z.A., Z.A, S.A,, Z.A., M.A., S.A. ve M.A. yaralandı.
YARALANAN 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesiyle yaralanan 10 kişi ambulanslarla, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.