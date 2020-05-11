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    Kırşehir'de işçileri taşıyan minibüsü devrildi: 10 yaralı

    Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 16:02
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    Kırşehir'de işçileri taşıyan minibüsü devrildi: 10 yaralı

    Kırşehir'de Özbağ beldesi yakınlarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan K.A. idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi.

    Kazada sürücü K.A. ile aynı ailedeki işçiler; E.A., H.A., Z.A., Z.A, S.A,, Z.A., M.A., S.A. ve M.A. yaralandı.

    YARALANAN 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesiyle yaralanan 10 kişi ambulanslarla, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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