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    Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saldırı

    Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.
    • 11.08.2022 - 23:19
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 23:21
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    Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saldırı

    Geçtiğimiz dönem belediye tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Neşet Ertaş’ın büstü, ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.

    Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise Ertaş’ın büstü, Kaman ilçesinde Abdallar Mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

    Ertaş'ın büstüne saldırı

    Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.

    Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

    İHA'nın haberine göre, Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saldırı VİDEO

    Kırşehir de Neşet Ertaş ın heykeline saldırı #1

    Kırşehir de Neşet Ertaş ın heykeline saldırı #2

    Kırşehir de Neşet Ertaş ın heykeline saldırı #3


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