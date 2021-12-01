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    Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

    Belediyede rüşvet ve usülsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 21:43
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    Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

    ENDER SEVİNÇ TUTUKLANDI

    Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı.

    Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.

    Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı #1

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