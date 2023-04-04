Kız Kulesi, mayısın ilk haftası ziyarete açılıyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi. Bakan Ersoy, “Güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep, depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler” dedi.

DHA

İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından Kız Kulesi’nde, restorasyon çalışmaları tamamlanıyor…

Kız Kulesi, mayısın ilk haftası ziyaretçilere açılacak.

Bakan Ersoy inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'ne gitti, incelemelerde blundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.

'Deprem sonrası çalışmalar doğru karar'

Bakan Ersoy, "Geçmişten bugüne kadar 'mış' gibi yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak, tamamlanıyor." dedi.

Yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi’nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, yapının üzerinde bulunduğu platformda da güçlendirme yapıldığını vurguladı.

"2 ay ekstra önlemler yüzünden gecikti"

Kız Kulesi’nin açılış tarihinin gecikmesinin ana sebebinin platform etrafında yapılan güçlendirme çalışmaları olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler.

"Kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor"

Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor.

"Burası yeme içme ağırlıklı değil, müze şeklinde hizmete girecek"

Kız Kulesi’nin daha nesiller boyu ayakta kalacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil, olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek." dedi.

"2. Mahmut dönemindeki haline döndürüldü"

Bakan Ersoy, "Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut dönemindeki haline döndürüldü. Eskiden İstanbul’dan Kız Kulesi’ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi’nden İstanbul’u seyredeceğiz." dedi.