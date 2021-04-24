23 Nisan'ı kutlamak adına çekilen videoda, Atatürk maskesi takmış birinin kız öğrenciye elini öptürmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da diğer bayramlarda olduğu gibi, koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler yapılamadan kutlandı.

KIZ ÖĞRENCİ, ATATÜRK MASKELİ ŞAHSIN ELİNİ ÖPTÜ

Farklı etkinlikler internet üzerinden paylaşılırken, bunlardan en ilginci, bir kız öğrencinin, Atatürk maskesi giymiş birinin elini öpmesiydi.

ALAY KONUSU OLDU, TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce de Atatürk üzerinden ilginç paylaşımlar yapılırken, yapılan bu son paylaşım, sosyal medyada alay konusu yapılırken, tepkilere de neden oldu.

Kız öğrenciye Atatürk maskesi takan şahsın elini öptürdüler-Video