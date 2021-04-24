Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
414.001
0.48%
EXEN Coin
20.53
7.37%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Kız öğrenciye Atatürk maskesi takan şahsın elini öptürdüler

    Kız öğrenciye Atatürk maskesi takan şahsın elini öptürdüler

    23 Nisan'ı kutlamak adına çekilen videoda, Atatürk maskesi takmış birinin kız öğrenciye elini öptürmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 23:45
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 23:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da diğer bayramlarda olduğu gibi, koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler yapılamadan kutlandı.

    KIZ ÖĞRENCİ, ATATÜRK MASKELİ ŞAHSIN ELİNİ ÖPTÜ

    Farklı etkinlikler internet üzerinden paylaşılırken, bunlardan en ilginci, bir kız öğrencinin, Atatürk maskesi giymiş birinin elini öpmesiydi.

    ALAY KONUSU OLDU, TEPKİ ÇEKTİ

    Daha önce de Atatürk üzerinden ilginç paylaşımlar yapılırken, yapılan bu son paylaşım, sosyal medyada alay konusu yapılırken, tepkilere de neden oldu.

    Kız öğrenciye Atatürk maskesi takan şahsın elini öptürdüler-Video

    Kız öğrenciye Atatürk maskesi takan şahsın elini öptürdüler #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir