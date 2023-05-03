Kızılelma, İzmir'e giden TCG Anadolu'yu selamladı TEKNOFEST'ten evine dönen Bayraktar Kızılelma, yolda TCG Bayraktar ile karşılaştı. O anlar ise Akıncı'nın kamerasına yansıdı.

ensonhaber.com Türkiye hayallerini yaşayan bir ülke oldu... Seçime sayılı günler kala açılışı yapılan projeler, vatandaşın göğsünü kabartmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi oldu. Milli gemi 10 Nisan'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı. Kızıelma, TCG Anadolu'yu selamladı Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İzmir'e doğru yola çıktı. Öte yandan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son bulmasıyla evine döndü. Kızılelma ile TCG Anadolu aynı karede Kızılelma dönüş yolunda, Çanakkale Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisiyle yolda karşılaştı.. Kızılelma'nın TCG Anadolu'yu selamladığı anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.