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    KKTC'de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı

    KKTC'de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.09.2020 - 12:04
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    Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, bölge hakimiyetini elinde tutuyor.

    Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye, mücadelesine devam ederken bu kapsamda TSK bünyesindeki askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

    KKTC de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı #1

    KIBRIS'TA TATBİKATA DEVAM

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin devam ettiğini açıkladı.

    KKTC de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı #2

    MSB sosyal medya hesabından tatbikat ile ilgili yapılan paylaşımda, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir de video yer alıyor

    KKTC'de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı İZLE

    KKTC de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı #3

    KKTC de uçar birlik harekatı ve hava hücum tatbikatı yapıldı #4

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