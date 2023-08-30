Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir yaşamını yitirdi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin kaymakamı Yusuf Özdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin kaymakamı Yusuf Özdemir, evinde rahatsızlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Özdemir'in ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İlçede 30 Ağustos etkinlikleri iptal edildi

Durumu haber alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hastaneye gelerek kaymakamın ailesine taziyelerini iletti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla ilçede düzenlenecek etkinlikleri iptal etti.

Yusuf Özdemir kimdir?

1970 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Özdemir, Almanya’da başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde tamamladı.

Ortaokul ve lise eğitimini Samsun'da bitiren Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünden 1991 yılındamezun oldu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nda yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıydı.