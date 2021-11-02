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    Kocaeli TEM'de alkollü sürücü bariyerlere çarptı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün bariyere çarptığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:43
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    Kocaeli TEM'de alkollü sürücü bariyerlere çarptı

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, C.K.B. idaresindeki 48 E 8845 plakalı Opel marka otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

    SÜRÜCÜ 2.07 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

    EKİPLER CEZA UYGULAYIP, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ

    Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bariyere doğru hızlı bir şekilde gittiği ve bir anda çarptığı görülüyor. Sürücü daha sonra otomobilini yolun sağ tarafına park ediyor. Kaza anında vatandaşların yaşadığı panik de görüntüler de duyulabiliyor.

    Kocaeli TEM de alkollü sürücü bariyerlere çarptı #1

    Kocaeli TEM de alkollü sürücü bariyerlere çarptı #2

    Kocaeli TEM de alkollü sürücü bariyerlere çarptı #3

    Kocaeli TEM de alkollü sürücü bariyerlere çarptı #4

    Kocaeli TEM de alkollü sürücü bariyerlere çarptı #5

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