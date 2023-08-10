Kocaeli TMO’daki patlama: Buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloların patlamada hasar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

DHA Kocaeli’nin Derince ilçesindeki TMO’ya ait silolarda 7 Ağustos'ta patlama oldu. Dehşet verici patlama sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. 60 silodan 13'ü zarar gördü Patlamada ayrıca 60 silodan 13'ü de zarar gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limanda bulunan depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin ardından taşınacak İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patlamada 15 bin ton ürünün etkilendiğini açıklamıştı. İlginizi Çekebilir Kocaeli'de TMO deposunda patlama: Yaralılar var Haberin Detayları