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    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Çocuğun antrenman sonrası fenalaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 14:16
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:35
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    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı.

    Genç’in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİYDİ

    Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.

    Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar İZLE

    FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #1

    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #2

    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #3

    Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti #4

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