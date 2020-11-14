Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çocuğun antrenman sonrası fenalaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı.

Genç’in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİYDİ

Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.

Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar İZLE

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.