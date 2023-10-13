Kocaeli'de 2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Millet Bahçesi'nde, 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tabancayla vurdu
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancayla ateş açtı.
Grupta bulunan Ü.Y. isimli şahsa kuşunun isabet etmesi neticesinde şahıs sol bacağından yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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