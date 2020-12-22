Kocaeli'de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı
Çayırova ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kişi, 45 şişe sahte içki ile ele geçirildi.
- DHA
- 22.12.2020 - 14:54
- Güncelleme : 22.12.2020 - 15:34
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve J.S.’yi durdurdu.
1’i kadın 3 kişinin yanında bulunan, üzerinde yabancı marka içki etiketlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içkiye el konuldu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.