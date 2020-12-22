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    Kocaeli'de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı

    Çayırova ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kişi, 45 şişe sahte içki ile ele geçirildi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 14:54
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 15:34
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    Kocaeli'de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve J.S.’yi durdurdu.

    1’i kadın 3 kişinin yanında bulunan, üzerinde yabancı marka içki etiketlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içkiye el konuldu.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı #1

    Kocaeli de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı #2

    Kocaeli de 3 kişi, 45 şişe sahte içkiyle yakalandı #3

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