Kocaeli'de 342 kişinin karantina süresi sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek yurtta karantina altına alınan 342 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliyeler devam ediyor.

Salgın tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 342 kişi, 14 gün boyunca kaldıkları gözetimin ardından tahliye edildi.

VATANDAŞLAR 39 FARKLI İLE GÖNDERİLDİ

Vatandaşlar, belediye otobüsleri ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü tarafından kiralanan 17 otobüsle 39 farklı ile gönderildi.

Bazı vatandaşlar ise kendi araçları ile evlerine döndü.

"SONUNDA EVE GİDİYORUM"

14 günlük karantinanın ardından Ankara’da bulunan evine giden Yağmur Altuğ isimli vatandaş ise verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, “İngiltre’den geldim, 14 gün bu yurtta karantinada kaldık. Gerekli ilgiyi gösterdiler. Her şey güzeldi. Günde 2 kez doktorlar gelip ateşimizi ölçtüler. Günde 3 öğün yemeğimiz geldi, temizlik malzemelerimizi de verdiler. Sonunda eve gidiyorum.” dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

14 günlük karantinanın ardından evine gitmenin sevincini yaşayan Candan Uncu Tetik, “İskoçya’da 2 ay mahsur kaldık. Daha sonra buraya gelip 14 gün kaldık. İnanın, her şey mükemmeldi. Hiçbir şeyimiz eksik değildi, sanki lüks oteldeydik. Çok mutluyum. Bize her şeyi verdiler. Tüm temizlik malzemelerini temin ettiler. 14 gün boyunca hiç sıkılmadım. İnternet vardı, sosyal medya ile ilgilendim. 3 öğün yemeğimiz geldi, günde 2 kez doktorlarımız geldi. Ateşimizi ölçtüler. Sevdiklerimizi aradık. İskoçça çok lüks bir evde kaldık ama bu lüksü bulamadık. Şimdi İstanbul’a döneceğim. Yanımda İskoç asıllı 85 yaşındaki annem var. Çok mutluyuz.” dedi.