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    Kocaeli'de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü

    Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesi saniyeler içinde kararan hava ve bastıran dolu görüntülendi.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 23:54
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    Kocaeli'de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü

    Balkanlardan gelerek Marmara ve Ege'yi etkisi altına alması beklenen yağışlı hava, bazı yerlerde doluya neden oldu.

    KOCAELİ'DE GÖKYÜZÜ ANİDEN KARARDI

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili’nde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bulutların kararması ve şimşeklerin çakmasının ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Kocaeli de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü #1

    DOLU TELAŞI BAŞLADI

    Aniden bastıran dolu ve beraberinde gelen fırtına, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gökyüzünün dakikalar içinde siyah bulutlarla kaplanarak kararması ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Kocaeli de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü #2

    Kocaeli de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü #3

    Kocaeli de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü #4

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