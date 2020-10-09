Kocaeli'de aniden başlayan dolu, etrafı beyaza bürüdü

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesi saniyeler içinde kararan hava ve bastıran dolu görüntülendi.

Balkanlardan gelerek Marmara ve Ege'yi etkisi altına alması beklenen yağışlı hava, bazı yerlerde doluya neden oldu.

KOCAELİ'DE GÖKYÜZÜ ANİDEN KARARDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili’nde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bulutların kararması ve şimşeklerin çakmasının ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DOLU TELAŞI BAŞLADI

Aniden bastıran dolu ve beraberinde gelen fırtına, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gökyüzünün dakikalar içinde siyah bulutlarla kaplanarak kararması ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.