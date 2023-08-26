Kocaeli’de asfalt eritme tankında patlama: 2 yaralı Kocaeli’de bir taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde, taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankın bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

İki kişi patlamada yaralandı

Patlaman şiddetiyle yangın çıkarken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yaralılardan biri kaçtı, diğeri tedavi altında

Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.