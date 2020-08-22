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    Kocaeli'de balığa çıkan adam 2 köpek balığı yakaladı

    50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında iki camgöz köpek balığı tutan Tekin Saba, balıklarla hatıra fotoğrafı çektirip denize saldı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 12:25
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    Kocaeli'de balığa çıkan adam 2 köpek balığı yakaladı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl sahilinde, balık tutan 41 yaşındaki Tekin Saba, oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

    İKİ TANE KÖPEK BALIĞI YAKALADI

    Oltayı denizden çıkaran Saba, camgöz cinsi köpek balığı yakaladığını gördü. 10 dakika sonra yeniden denize olta atan Tekin Saba, bir camgöz balığı daha yakaladı.

    BALIKLARLA POZ VERDİ

    Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığındaki iki camgöz köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çektiren Saba, daha sonra onları denize saldı.

    Kocaeli de balığa çıkan adam 2 köpek balığı yakaladı #1

    Kocaeli de balığa çıkan adam 2 köpek balığı yakaladı #2

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