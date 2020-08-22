Kocaeli'de balığa çıkan adam 2 köpek balığı yakaladı

50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında iki camgöz köpek balığı tutan Tekin Saba, balıklarla hatıra fotoğrafı çektirip denize saldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl sahilinde, balık tutan 41 yaşındaki Tekin Saba, oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

İKİ TANE KÖPEK BALIĞI YAKALADI

Oltayı denizden çıkaran Saba, camgöz cinsi köpek balığı yakaladığını gördü. 10 dakika sonra yeniden denize olta atan Tekin Saba, bir camgöz balığı daha yakaladı.

BALIKLARLA POZ VERDİ

Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığındaki iki camgöz köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çektiren Saba, daha sonra onları denize saldı.