Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada binlerce kaçak makaron ele geçirildi.
- İHA
- 07.04.2022 - 21:22
Kocaeli'de polis ekipleri Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.
Binlerce makaron ele geçirildi
Yapılan aramalarda 25 bin 880 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 bin 587 paket kaçak sigara, 6 bin boş makaron, 12 sökülmüş bandrol, 11 kilo tütün, 45 paket sigara sarma kağıdı ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.