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Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu

Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada binlerce kaçak makaron ele geçirildi.