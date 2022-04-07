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    Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada binlerce kaçak makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 21:22
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    Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu

    Kocaeli'de polis ekipleri Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

    Binlerce makaron ele geçirildi

    Yapılan aramalarda 25 bin 880 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 bin 587 paket kaçak sigara, 6 bin boş makaron, 12 sökülmüş bandrol, 11 kilo tütün, 45 paket sigara sarma kağıdı ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.

    Olaya ilişkin 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

    Kocaeli’de bir iş yeri ve depoya makaron operasyonu #1


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